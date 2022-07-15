МО Украины: Киев не будет применять HIMARS для ударов по территории России

Украина не будет применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по российской территории.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, это было одним из условий для получения киевским режимом этих РСЗО.

"Это правда, я этого не скрываю. Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории РФ. Мы повсюду это засвидетельствовали, даже я лично сделал это письмом на имя моего коллеги Ллойда Остина (министра обороны США), что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", — уточнил Резников.