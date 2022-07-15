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Министр обороны Украины передумал возвращать южные территории страны

Силовые структуры

Глава Минобороны Украины Алексей Резников объяснил, что его заявления о наступлении на юг и сборе миллионной армии, неправильно истолковали.

Министр обороны Украины передумал возвращать южные территории страны

Свои ошибочные заявления министр обороны Украины списал на плохое знание английского языка. Он не отрицает то, что Киев желает вернуться к границам 1991 года, однако уверяет, что не говорил о планах вернуть южные украинские земли.

"Мы не можем говорить о конкретной наступательной операции, потому что я не генерал", — цитирует слова Резникова украинская службе ВВС.

Ранее в Великобритании предположили что контрнаступление украинской армии на юге страны не приведёт ВСУ к успеху. В вину военному командованию Незалежной ставили то, что украинская армия лишила себя эффекта неожиданности, заранее заявив о планах вести бои на юге страны с целью вернуть себе утраченные территории.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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