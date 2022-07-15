Глава Минобороны Украины Алексей Резников объяснил, что его заявления о наступлении на юг и сборе миллионной армии, неправильно истолковали.
Свои ошибочные заявления министр обороны Украины списал на плохое знание английского языка. Он не отрицает то, что Киев желает вернуться к границам 1991 года, однако уверяет, что не говорил о планах вернуть южные украинские земли.
"Мы не можем говорить о конкретной наступательной операции, потому что я не генерал", — цитирует слова Резникова украинская службе ВВС.
Ранее в Великобритании предположили что контрнаступление украинской армии на юге страны не приведёт ВСУ к успеху. В вину военному командованию Незалежной ставили то, что украинская армия лишила себя эффекта неожиданности, заранее заявив о планах вести бои на юге страны с целью вернуть себе утраченные территории.
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