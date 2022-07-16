Снаряды российской РСЗО "Торнадо-С" превзошли боеприпасы HIMARS в СВО на Украине

Управляемые снаряды новейшей российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" во многом превосходят аналогичные боеприпасы американских РСЗО HIMARS. Согласно информации, в ходе спецоперации на Украине российские установки показали высокую эффективность.

Кроме того, российская РСЗО превосходят американские HIMARS как в дальности, так и в точности стрельбы.

"Успешно применяются управляемые реактивные снаряды РСЗО "Торнадо-С". Они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей, в частности, при уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе", — рассказал источник РИА Новости.

Как уточнил собеседник агентства, кроме того, "Торнадо-С" имеет очень малое круговое вероятное отклонение. В среднем оно составляет 5-7 метров, что существенно разнится с показателями американских РСЗО.