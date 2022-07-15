Наёмник из Британии спел гимн России: "Захочешь жить — и не так запоёшь?"

Приговорённый к смертной казни в ДНР гражданин Великобритании Эйден Эйслин на камеру исполнил гимн Российской Федерации. Кадры опубликовал журналист RT Роман Косарев.

Видео фрагмент "из интервью" разместил у себя в микроблоге военный корреспондент RT Роман Косарев. Журналист отмечает, что Эйслин "обнаружил в себе талант", который произвёл на него впечатление.

"Не могу понять: мне гадко или стыдно? Или просто неприятно? Или это из серии "захочешь жить — и не так запоёшь"? — делится своим мнением Косарев.

Эйслина приговорили к смертной казни в ДНР за "наёмничество". Другой пленный британец Пол Ури скончался в заключении в ДНР.

Ранее освобождённая из плена военный парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" призналась, что несколько раз в сутки пела гимн России.