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Военный эксперт: Украина перебросила РСЗО HIMARS к границе Курской области

Силовые структуры

В окрестностях украинского города Сумы заметили пусковую установку РСЗО HIMARS. Теперь военные и гражданские объекты в Курской области находятся под угрозой.

Военный эксперт: Украина перебросила РСЗО HIMARS к границе Курской области

Как показали последние атаки ВСУ на Херсонскую и Донецкую область, украинская армия получила из США боеприпасы повышенной дальности. Даже если это ракеты ATACMS Block II с дальностью до 140 км, от Сум националисты смогут достать до Курска, пояснил российский военный эксперт Борис Рожин.

Ранее не единожды отмечалось, что за некоторое время до ракетного удара ВСУ предполагаемые цели внимательно рассматривали американские коммерческие спутники. Сейчас специалисты заметили повышенную активность космических аппаратов США над приграничными районами Курской области и самим Курском.

По данным разведки, в приграничные районы также направляются обученные диверсионные группы, которым поставлена задача проникнуть на территорию РФ, чтобы устраивать теракты и вести корректировку огня украинской ствольной артиллерии и РСЗО меньшей дальности.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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