Гундаров заявил, что ВСУ готовят провокации против кораблей ВМФ РФ в Чёрном море

Главком ВСУ Валерий Залужный делал заявление, что украинская армия намерена атаковать корабли ВМФ РФ с применением ракет Harpoon. Капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров считает, что такая провокация против судов России в Чёрном море со стороны ВСУ вполне возможна при вывозе зерна из портов южных городов Украины.

Он считает, что ВСУ намерены применить ракеты RGM-84, но точных сведений о том, какие модификации данной ракеты получила Украина от Запада пока нет. Предположительно, дальность имеющихся на балансе ВСУ ракет составляет 140 км. По словам Гундарова, корабли ВМФ РФ обеспечены защитой от этих американских ракет.

Целью подобной провокации, по мнению эксперта, может стать демонстрация ВСУ хоть какой-то победы.

"В таких условиях удар по российскому кораблю, обеспечивающему безопасность транспортного коридора, украинская пропаганда может раздуть чуть ли не до размеров "перемоги" на всем черноморском побережье, если ни в целом на юге Украины", — указал эксперт в беседе с "МК".