Военный эксперт Александр Бартош считает, что поручение Сергея Шойгу ВС нарастить действия на всех направлениях на Украине" содержит как минимум два "убедительных" сигнала Киеву.
В комментарии "Политэксперту" Бартош пояснил, что практическая цель приказа главы Минобороны — не дать Киеву возможности сосредоточить большие силы на одном участке фронта, чтобы навалиться на Херсонскую и Запорожскую области, а также облегчить задачи наших частей, освобождающих Харьков и Одессу и выдавить ВСУ из районов, откуда им удобно бомбить Донецк и Луганск.
"Второй сигнал Шойгу — ВС РФ готовы отбрасывать украинские войска подальше от своих границ в Харьковской области, что позволит предотвратить обстрелы российской территории дальнобойными средствами, которые националистам передали США и Великобритания, — считает военный эксперт. — Это решение — сигнал для интенсификации действий, придания им новой динамики".
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