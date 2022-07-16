Военный эксперт: Шойгу послал ВСУ два убедительных сигнала

Военный эксперт Александр Бартош считает, что поручение Сергея Шойгу ВС нарастить действия на всех направлениях на Украине" содержит как минимум два "убедительных" сигнала Киеву.

В комментарии "Политэксперту" Бартош пояснил, что практическая цель приказа главы Минобороны — не дать Киеву возможности сосредоточить большие силы на одном участке фронта, чтобы навалиться на Херсонскую и Запорожскую области, а также облегчить задачи наших частей, освобождающих Харьков и Одессу и выдавить ВСУ из районов, откуда им удобно бомбить Донецк и Луганск.

"Второй сигнал Шойгу — ВС РФ готовы отбрасывать украинские войска подальше от своих границ в Харьковской области, что позволит предотвратить обстрелы российской территории дальнобойными средствами, которые националистам передали США и Великобритания, — считает военный эксперт. — Это решение — сигнал для интенсификации действий, придания им новой динамики".