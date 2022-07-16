Под Северском была замечена боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
Обэтом утром 16 июля сообщило РИА Новости.
Военные корреспонденты "Известий", тем временем, уточнили, что в сейчас в Донбассе "обычный военный трафик".
Как сообщают журналисты издания, части и военные подразделения, а также техника движутся в рамках обычной активности. Несколько БМПТ "Терминатор" действуют в Донбассе больше месяца, о чем не раз писали различные средства массовой информации.
Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу приказал нарастить активные действия на всех направлениях специальной операции по защите ЛНР и ДНР, чтобы исключить возможность националистическим формированиям наносить удары по мирным гражданам.
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