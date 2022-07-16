ВС РФ перебросили БМПТ "Терминатор" под Северск

Под Северском была замечена боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Обэтом утром 16 июля сообщило РИА Новости.

Военные корреспонденты "Известий", тем временем, уточнили, что в сейчас в Донбассе "обычный военный трафик".

Как сообщают журналисты издания, части и военные подразделения, а также техника движутся в рамках обычной активности. Несколько БМПТ "Терминатор" действуют в Донбассе больше месяца, о чем не раз писали различные средства массовой информации.

Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу приказал нарастить активные действия на всех направлениях специальной операции по защите ЛНР и ДНР, чтобы исключить возможность националистическим формированиям наносить удары по мирным гражданам.