Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Глава теробороны Днепра пригрозил Путину еврейским проклятием за удар по Южмашу
Сатановский про адмирала-трансгендера США Левина: “Чистый сюр”
ГУР Украины: Киев может применить РСЗО HIMARS для ударов по Крыму
Киев выдвинул Западу ультиматум — банкам срочно разорвать все связи с РФ
Наёмник из США Васкес: бойцам ВСУ предстоит пережить самое трудное
Военный эксперт: Шойгу послал ВСУ два убедительных сигнала
Кедми: поставки Киеву оружия НАТО обернулись для ВСУ проблемами
Кедми: ВС России возьмут Одессу к началу сентября
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS

ВС РФ перебросили БМПТ "Терминатор" под Северск

Силовые структуры

Под Северском была замечена боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Обэтом утром 16 июля сообщило РИА Новости.

Военные корреспонденты "Известий", тем временем, уточнили, что в сейчас в Донбассе "обычный военный трафик".

Как сообщают журналисты издания, части и военные подразделения, а также техника движутся в рамках обычной активности. Несколько БМПТ "Терминатор" действуют в Донбассе больше месяца, о чем не раз писали различные средства массовой информации.

Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу приказал нарастить активные действия на всех направлениях специальной операции по защите ЛНР и ДНР, чтобы исключить возможность националистическим формированиям наносить удары по мирным гражданам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.

Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Мир. Новости мира
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики
Силовые структуры
Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Силовые структуры
Удар ВС РФ по военному объекту в Никополе привёл к детонации
Силовые структуры
Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS
Мир. Новости мира
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS
Последние материалы
Глава теробороны Днепра пригрозил Путину еврейским проклятием за удар по Южмашу
Сатановский про адмирала-трансгендера США Левина: “Чистый сюр”
ГУР Украины: Киев может применить РСЗО HIMARS для ударов по Крыму
Киев выдвинул Западу ультиматум — банкам срочно разорвать все связи с РФ
Наёмник из США Васкес: бойцам ВСУ предстоит пережить самое трудное
Военный эксперт: Шойгу послал ВСУ два убедительных сигнала
Кедми: поставки Киеву оружия НАТО обернулись для ВСУ проблемами
Кедми: ВС России возьмут Одессу к началу сентября
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS
Киев обвинил ведущие западные банки в "военных преступлениях"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников