Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Боевики загнали в бомбоубежище Авдеевского "Коксохима" около 500 заложников
Украинские военные выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области
Авиация РФ уничтожила в Одессе склад ракет Harpoon, поставленных странами НАТО
На Украине составили "чёрный список" пророссийских представителей Запада
Армия РФ уничтожила пусковую установку HIMARS под Красноармейском
Шеремет: попытка атаки на Крымский мост обернётся для ВСУ сокрушительным ударом
Сенатор Ковитиди: реальных угроз Крымскому мосту со стороны Украины нет
Рожин: "Надо срочно заняться рассредоточением складов с боеприпасами"
В Энергодаре нашли взрывное устройство на остановке рядом с Запорожской АЭС

Военкор Пегов: боевики "Кракена" переброшены из Харькова под Северск

Силовые структуры

Боевики из террористической группировки "Кракен", являющейся подразделением "Азова"* замечены на Северском направлении около двух дней назад. Об этом сообщил военный корреспондент, автор проекта Wargonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники на передовой в Донбассе.

Военкор Пегов: боевики "Кракена" переброшены из Харькова под Северск

По словам репортёра, боевики переброшены с Харьковского фронта для того, чтобы затруднить продвижение союзных сил к Славянску и Краматорску.

Журналист добавил, что в Харькове местное население встретило отъезд неонацистов из одиозного "Кракена" с облегчением.

"Напряжение между "азовцами"* и харьковчанами нарастало с каждым днем. Причина понятна. В Харькове неонацисты используют ту же тактику "живого щита" как и в Мариуполе. Какой трагедией это заканчивается в итоге — всем хорошо известно", — пишет Пегов в своём Telegram-канале.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS

Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.

Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS
Сдавшийся в плен ВС РФ военный ВСУ сообщил о "поддержке минус" от командования
Силовые структуры
Сдавшийся в плен ВС РФ военный ВСУ сообщил о "поддержке минус" от командования
Силовые структуры
Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку
Мир. Новости мира
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
Любовь Степушова Истекают последние часы ультиматума Путина киевскому режиму Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Военные новости
Глава теробороны Днепра пригрозил Путину еврейским проклятием за удар по Южмашу
Силовые структуры
Наёмник из США Васкес: бойцам ВСУ предстоит пережить самое трудное
Ищенко: США снабжают ВСУ вооружением не с целью помочь им победить ВС РФ
Мир. Новости мира
Ищенко: США снабжают ВСУ вооружением не с целью помочь им победить ВС РФ
Последние материалы
Военкор Пегов: боевики "Кракена" переброшены из Харькова под Северск
Украинские военные выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области
Истекают последние часы ультиматума Путина киевскому режиму
Авиация РФ уничтожила в Одессе склад ракет Harpoon, поставленных странами НАТО
На Украине составили "чёрный список" пророссийских представителей Запада
Армия РФ уничтожила пусковую установку HIMARS под Красноармейском
Шеремет: попытка атаки на Крымский мост обернётся для ВСУ сокрушительным ударом
Сенатор Ковитиди: реальных угроз Крымскому мосту со стороны Украины нет
Рожин: "Надо срочно заняться рассредоточением складов с боеприпасами"
В Энергодаре нашли взрывное устройство на остановке рядом с Запорожской АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников