Военкор Пегов: боевики "Кракена" переброшены из Харькова под Северск

Боевики из террористической группировки "Кракен", являющейся подразделением "Азова"* замечены на Северском направлении около двух дней назад. Об этом сообщил военный корреспондент, автор проекта Wargonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники на передовой в Донбассе.

По словам репортёра, боевики переброшены с Харьковского фронта для того, чтобы затруднить продвижение союзных сил к Славянску и Краматорску.

Журналист добавил, что в Харькове местное население встретило отъезд неонацистов из одиозного "Кракена" с облегчением.

"Напряжение между "азовцами"* и харьковчанами нарастало с каждым днем. Причина понятна. В Харькове неонацисты используют ту же тактику "живого щита" как и в Мариуполе. Какой трагедией это заканчивается в итоге — всем хорошо известно", — пишет Пегов в своём Telegram-канале.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ