Подоляка: Северск может стать ловушкой для союзных сил

Союзные войска продолжают развивать наступление на Славянско-Краматорском направлении. Пусть и не так быстро, но всё пока идёт по тому же сценарию, как брали Северодонецк и Лисичанск. Об этом заявил в своём ежедневном обзоре журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт отметил, что постепенно уничтожаются узлы обороны в этой агломерации, а силы ВСУ истощаются. И далее их поставят перед фактом: либо погибнуть здесь, либо убегать дальше на запад, считает он. Для этого союзные силы всё сильнее давят на линию Северск-Соледар-Бахмут.

При этом по данным на первую половину дня 15 июля часть украинских военных уже покинули Северск, добавил аналитик.

Однако союзные силы входят в город с очень большой опаской, понимая, что это может быть и ловушка, заметил журналист.

"То есть в какой-то степени Северск сегодня уже серая зона, покинутая противником, но не занятая союзными силами", — заключил блогер.

О том, что линия обороны Северск-Артёмовск пока не сломлена заявил сегодня и военный корреспондент Евгений Поддубный. Он сообщил, что противник не отступает из Северска, а просто за счёт части сил, которые там находились киевский режим усиливает южную часть дуги в районе Соледара и Бахмута.