Высокоточные ракеты ВКС РФ "Изделие З05Э" влетают прямо в окна объектов ВСУ в ходе военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявили корреспонденты "Русской весны".
С помощью разведывательных служб выясняется точное место укрытия украинских боевиков. Довольно часто силовики ВСУ скрываются в школах или детских садах. Однако лёгкая многоцелевая управляемая ракета с комбинированной инерциально-спутниковой круглосуточной головкой самонаведения попадает точно в заданную цель, не причиняя ущерба мирным жителям.
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.