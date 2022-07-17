Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Sohu: Путин ошеломил Запад двумя словами про конфликт на Украине
Политолог Сатановский: Россия сможет обезвредить США без применения "Сармата"
Шурыгин: американские дипломаты сбежали из Киева после заявления Шойгу
ВС РФ уничтожают склады ВСУ, пока украинские солдаты массово дезертируют
Малахов о своём отъезде за границу: "Я сейчас не в странах Балтии"
Кива заявил, что на Украине начался переворот
Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова в Иркутской области
Малахов ответил на слухи о своём отъезде из России: "Не дождётесь!"
Медведев предрёк Украине Судный день в случае атаки на Крым

Высокоточная ракета "Изделие З05Э" ВКС РФ попала в окно опорного пункта ВСУ

Силовые структуры

Высокоточные ракеты ВКС РФ "Изделие З05Э" влетают прямо в окна объектов ВСУ в ходе военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявили корреспонденты "Русской весны".

Ракета ВКС РФ влетает точно в окно к боевикам ВСУ

С помощью разведывательных служб выясняется точное место укрытия украинских боевиков. Довольно часто силовики ВСУ скрываются в школах или детских садах. Однако лёгкая многоцелевая управляемая ракета с комбинированной инерциально-спутниковой круглосуточной головкой самонаведения попадает точно в заданную цель, не причиняя ущерба мирным жителям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS

Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.

Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS
Сдавшийся в плен ВС РФ военный ВСУ сообщил о "поддержке минус" от командования
Силовые структуры
Сдавшийся в плен ВС РФ военный ВСУ сообщил о "поддержке минус" от командования
Силовые структуры
Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку
Мир. Новости мира
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
Любовь Степушова Истекают последние часы ультиматума Путина киевскому режиму Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Военные новости
Глава теробороны Днепра пригрозил Путину еврейским проклятием за удар по Южмашу
Силовые структуры
Наёмник из США Васкес: бойцам ВСУ предстоит пережить самое трудное
Ищенко: США снабжают ВСУ вооружением не с целью помочь им победить ВС РФ
Мир. Новости мира
Ищенко: США снабжают ВСУ вооружением не с целью помочь им победить ВС РФ
Последние материалы
Шурыгин: американские дипломаты сбежали из Киева после заявления Шойгу
ВС РФ уничтожают склады ВСУ, пока украинские солдаты массово дезертируют
Малахов о своём отъезде за границу: "Я сейчас не в странах Балтии"
Кива заявил, что на Украине начался переворот
Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова в Иркутской области
Малахов ответил на слухи о своём отъезде из России: "Не дождётесь!"
Медведев предрёк Украине Судный день в случае атаки на Крым
Ни нефти, ни возвращения на Ближний Восток: визит Байдена в регион провалился
Дерипаска о тратах на вооружение: "Забить кучу денег в железный хлам"
Собчак о новой девушке Богомолова: "Узнаю, что он даже имя не скрывает"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников