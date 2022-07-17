Высокоточная ракета "Изделие З05Э" ВКС РФ попала в окно опорного пункта ВСУ

Высокоточные ракеты ВКС РФ "Изделие З05Э" влетают прямо в окна объектов ВСУ в ходе военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявили корреспонденты "Русской весны".

Ракета ВКС РФ влетает точно в окно к боевикам ВСУ

С помощью разведывательных служб выясняется точное место укрытия украинских боевиков. Довольно часто силовики ВСУ скрываются в школах или детских садах. Однако лёгкая многоцелевая управляемая ракета с комбинированной инерциально-спутниковой круглосуточной головкой самонаведения попадает точно в заданную цель, не причиняя ущерба мирным жителям.