Большой урон украинской армии нанесли сегодня, 17 июля, в Одессе и в районе Красноармейска (ДНР).
Как сообщил во время ежедневного брифинга официальный представитель МО России Игорь Конашенков, высокоточными ракетами большой дальности
Кроме того, ВСУ понесли большие потери живой силы. Причем основная часть "выбывших из строя" живы. Просто решили, что таковыми и хотят остаться и ушли с позиций возле Верхнекаменского (ДНР) "в неизвестном направлении". Как уточнил Конашенков, массовым дезертирством "отличилась" стрелковая рота (в полном составе) 58-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны.
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.