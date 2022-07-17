ВС РФ уничтожают склады ВСУ, пока украинские солдаты массово дезертируют

Большой урон украинской армии нанесли сегодня, 17 июля, в Одессе и в районе Красноармейска (ДНР).

Как сообщил во время ежедневного брифинга официальный представитель МО России Игорь Конашенков, высокоточными ракетами большой дальности

на территории одесского завода уничтожен склад, на котором хранились переданные Киеву НАТО противокорабельные ракеты "Harpoon";

в районе Красноармейска уничтожены американские пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО "HIMARS".

Кроме того, ВСУ понесли большие потери живой силы. Причем основная часть "выбывших из строя" живы. Просто решили, что таковыми и хотят остаться и ушли с позиций возле Верхнекаменского (ДНР) "в неизвестном направлении". Как уточнил Конашенков, массовым дезертирством "отличилась" стрелковая рота (в полном составе) 58-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны.