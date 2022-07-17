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ВС РФ уничтожают склады ВСУ, пока украинские солдаты массово дезертируют

Силовые структуры » Министерство обороны

Большой урон украинской армии нанесли сегодня, 17 июля, в Одессе и в районе Красноармейска (ДНР).

ВС РФ уничтожают склады ВСУ, пока украинские солдаты массово дезертируют

Как сообщил во время ежедневного брифинга официальный представитель МО России Игорь Конашенков, высокоточными ракетами большой дальности

  • на территории одесского завода уничтожен склад, на котором хранились переданные Киеву НАТО противокорабельные ракеты "Harpoon";
  • в районе Красноармейска уничтожены американские пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО "HIMARS".

Кроме того, ВСУ понесли большие потери живой силы. Причем основная часть "выбывших из строя" живы. Просто решили, что таковыми и хотят остаться и ушли с позиций возле Верхнекаменского (ДНР) "в неизвестном направлении". Как уточнил Конашенков, массовым дезертирством "отличилась" стрелковая рота (в полном составе) 58-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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