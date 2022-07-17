“Отважные” выбили боевиков ВСУ из укрепрайонов вокруг Северска

Группировка "Отважных" российской армии выбила бойцов Вооружённых сил Украины из опорного пункта под городом Северском.

Как сообщает "Русская Весна", националисты ВСУ долго готовились к обороне населённого пункта, обустраивая окопы по всей территории, однако это не помогло боевикам остановить продвижение формирования "О".

Артиллерия "Отважных" в спецоперации продолжает разбивать украинские подразделения. Нескончаемые удары сильной артподготовки вряд ли оставят желание у выживших защищать Северск.

Надо отметить, что из самого города сбежали чиновники, включая мэра и всю администрацию.

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