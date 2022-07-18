Басурин: всё оружие Запада на Украине будет уничтожено или захвачено

Всё оружие, переданное западными странами Украине, будет либо уничтожено, либо захвачено. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что другого варианта развития событий нет.

"Я знаю точно: сколько бы Запад ни поставлял оружия, мы его захватим или уничтожим", — сказал Басурин.

В понедельник, 18 июля, официальный представитель Народной милиции ДНР также сообщал, что силы республики перекрыли в двух местах дорогу, соединяющую Константиновку и Авдеевку. Последняя, подчеркнул Басурин, охвачена полукольцом.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили американскую пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска. Российские военные поразили цель на территории ДНР с помощью высокоточного оружия наземного базирования, пояснили в Минобороны РФ.