Вооружённые силы РФ уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.
По информации ведомства, российские военные поразили цель на территории Донецкой Народной Республики с помощью высокоточного оружия наземного базирования.
"В районе Красноармейска ДНР уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — подтвердили в Министерстве обороны РФ.
Ранее эксперты из представительства ЛНР в СЦКК заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Алчевск с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки со стороны украинской армии погибли два мирных жителя.
Отмечается, что военные ВСУ в общей сложности выпустили шесть ракет в направлении Алчевска из комплекса производства США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.