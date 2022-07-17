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Армия РФ уничтожила пусковую установку HIMARS под Красноармейском

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

Армия РФ уничтожила пусковую установку HIMARS под Красноармейском

По информации ведомства, российские военные поразили цель на территории Донецкой Народной Республики с помощью высокоточного оружия наземного базирования.

"В районе Красноармейска ДНР уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Ранее эксперты из представительства ЛНР в СЦКК заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Алчевск с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки со стороны украинской армии погибли два мирных жителя.

Отмечается, что военные ВСУ в общей сложности выпустили шесть ракет в направлении Алчевска из комплекса производства США.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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