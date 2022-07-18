ВКС России нанесли ракетный удар по воинской части в Одесской области

В понедельник в украинских соцсетях появились сообщения о ракетных ударах и сильных взрывах в Одесской области. Эту информацию позже подтвердили в Минобороны Украины.

Согласно заявлению оперативного командования "Юг" ВСУ, удар был нанесён ВКС России четырьмя ракетами с самолётов Су-35 из акватории Чёрного моря. Сообщается, что одну ракету сбили над морем, две попали в объект военной инфраструктуры, а ещё одна — в мост через Днестровский лиман.

Telegram-канал "Рыбарь" со ссылкой на местные источники пишет, что удар пришёлся по воинской части в селе Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области. Там возник сильный пожар, тушение которого продолжается до сих пор.

Добавим, пока официальной информации на этот счёт от Минобороны РФ не было.