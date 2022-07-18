Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Интернет-омбудсмен раскрыл опасность общественных WiFi-сетей
"Роза Хутор" открыл горный кемпинг "Нахазо"
Швейцария отказала НАТО лечить боевиков ВСУ, получивших ранения
Мишустин подготовил Рогозину место в строю
Рогов: Киев хочет повторить сценарий "Азовстали" на двух заводах в Запорожье
Депутат Чепа: ближайшая угроза для Евросоюза — падение правительств
Кулеба: Украина не удовлетворена количеством поставляемого тяжёлого вооружения
Моравецкий пожаловался, что в стране угля нет совсем
Военный эксперт Головатюк: Россия изучит западное оружие и узнает его слабости

ВКС России нанесли ракетный удар по воинской части в Одесской области

Силовые структуры

В понедельник в украинских соцсетях появились сообщения о ракетных ударах и сильных взрывах в Одесской области. Эту информацию позже подтвердили в Минобороны Украины.

Согласно заявлению оперативного командования "Юг" ВСУ, удар был нанесён ВКС России четырьмя ракетами с самолётов Су-35 из акватории Чёрного моря. Сообщается, что одну ракету сбили над морем, две попали в объект военной инфраструктуры, а ещё одна — в мост через Днестровский лиман.

Telegram-канал "Рыбарь" со ссылкой на местные источники пишет, что удар пришёлся по воинской части в селе Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области. Там возник сильный пожар, тушение которого продолжается до сих пор.

Добавим, пока официальной информации на этот счёт от Минобороны РФ не было.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий

Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.

США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий
ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление
Военные новости
ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление
Общество
Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова в Иркутской области
Силовые структуры
Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку
Анжела Якубовская Александр Коршунов: несколько месяцев театр "Сфера" живёт будто в осаде Анжела Якубовская Любовь Степушова ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Кива заявил, что на Украине начался переворот
Мир. Новости мира
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Мир. Новости мира
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Последние материалы
Интернет-омбудсмен раскрыл опасность общественных WiFi-сетей
"Роза Хутор" открыл горный кемпинг "Нахазо"
Швейцария отказала НАТО лечить боевиков ВСУ, получивших ранения
Мишустин подготовил Рогозину место в строю
Александр Коршунов: несколько месяцев театр "Сфера" живёт будто в осаде
Рогов: Киев хочет повторить сценарий "Азовстали" на двух заводах в Запорожье
Депутат Чепа: ближайшая угроза для Евросоюза — падение правительств
Кулеба: Украина не удовлетворена количеством поставляемого тяжёлого вооружения
Моравецкий пожаловался, что в стране угля нет совсем
Военный эксперт Головатюк: Россия изучит западное оружие и узнает его слабости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников