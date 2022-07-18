Рожин: потери нацбата "Кракен"* вызвали деморализацию личного состава

Бойцы карательного батальона "Кракен”*, который был создан для наказания нелояльных киевскому режиму граждан, понесли серьёзные потери на передовой.

Всё это привело к деморализации и столкновениям с действующей властью, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, бойцы батальона "Кракен”* предпочитают отсиживаться в тылу и "прикидываться неопытными", а не идти на фронт, где сегодня очень большие потери от действий освободительной союзной армии РФ и ЛДНР.

"Потери привели к деморализации личного состава, ведь — это не тик-токи снимать — какие они были храбрые и безбашенные товарищи, бегали и рассказывали, как они воюют за Украину”, — отметил аналитик.

Формирования ВСУ на линии фронта могут потерять до трети личного состава за неделю, подчеркнул обозреватель в интервью изданию "Украина.ру".

* подразделение украинского националистического батальона "Азов", деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ