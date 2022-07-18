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В Артёмовске боевики ВСУ обстреливают город изнутри и мародёрствуют

Силовые структуры

В Артёмовске продолжаются обстрелы боевиками ВСУ.

В Артёмовске боевики ВСУ обстреливают город изнутри и мародёрствуют

Всё это является наглядным примером действий украинской власти якобы по "защите" пока еще своих территорий. И одновременно — символом беспредельного, людоедского цинизма этой власти, сообщает "ПолитНавигатор".

Горожане рассказывают, что пальбу изнутри устраивают окопавшиеся там националисты. Местные жители негодуют по этому поводу не только в личных разговорах, но и в соцсетях. И уже почти перестали опасаться преследований за собственные высказывания.

По сообщениям местных, артиллеристы украинской армии базируются прямо посреди дворов не только в многоэтажках, но даже в частном секторе.

Также нацисты постоянно проверяют у жителей документы и телефоны, чтобы уличить их в "антипатриотической" активности. Так население "проверяется" на "коллаборационизм".

Хоть занимаются подобными "шмонами" боевики, приехавшие из Славянска, который находится почти в полсотне километрах от Артёмовска, но вот говор у них явно "западенский". А донбассовцев эти приезжие ненавидят за то, что те не хотят покориться бандеровской банде, и не удивительно, что именно этим нацистам руководство поручило исполнять функции "гестапо", пишет издание.

Кстати, они ещё попутно грабят и мародёрствуют. И не особо прячась, будучи уверенными в своей безнаказанности, отметил корреспондент.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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