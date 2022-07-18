Беглый Фейгин* пообещал Арестовичу "исправить русский народ"

Граждане Украины вместе с либералами России обещают свергнуть Владимира Путина, а потом заняться перевоспитанием россиян.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередной беседе с бежавшим в Литву адвокатом Марком Фейгиным*.

"Когда мы говорим — похороним, это касается кремлёвского режима. Кода я говорю о народах России, мы договоримся. У нас всё будет замечательно. У нас есть Марк Фейгин* и его друзья", — заявил советник Зеленского.

На что беглый юрист тут же отозвался.

"Мы народ исправим" — пообещал он.

Арестович отметил, что пока адвокат будет "наводить порядок" у себя, украинцы "скинут российское правительство". При этом политик добавил, что для этого у Украины даже "есть план".

"Мобилизуетесь, не мобилизуетесь, снимаете Рогозина, ставите Рогозина — нам пофиг абсолютно. Мы идём по плану, этот план реализуется вместе с нашими союзниками. Привет вам от Саудовской Аравии, Иордании и некоторых других стран", — подытожил эксперт из Незалежной.

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