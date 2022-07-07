Арестович "прописью" пообещал Одессе безопасное будущее

Арестович "прописью" пообещал Одессе русское будущее: "Ни-че-го!"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович "прописью" пообещал Одессе безопасность.

В очередной беседе со сбежавшим в Прибалтику адвокатом Марком Фейгиным* он, как всегда по-своему, давал прогнозы.

По словам советника ОПУ, наступление ВС РФ на этом направлении сегодня невозможно, ведь для освобождения Лисичанска и Северодонецка армия России направила чуть ли не "все войска", и якобы на Одессу у неё сил не хватит.

"Одессе не угрожает вообще ничего. Прописью: "Ни-че-го", — заявил Арестович.

Он уверен, чтобы взять Одессу, ВС РФ должны сперва взять Николаев, но такая возможность тоже упущена, а сейчас "вообще без шансов".

Кстати, всё то же самое украинский политик предрекал Мариуполю и его знаменитое "прописью" значит, что Одесса уже на полпути в Россию.

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