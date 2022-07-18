Жданов: Россия перебросила 200 бойцов спецназа на Украину для уничтожения HIMARS

Есть информация, что Россия перебросила на подконтрольные территории Украины до 200 бойцов спецназа, которым поставлена задача найти и уничтожить американские РСЗО HIMARS. Такое заявление сделал украинский военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона.

По его словам, спецназовцы экипированы именно западным вооружением, и диверсионно-разведывательные группы будут охотиться за реактивными системами залпового огня большой дальности. Но этого и следовало ожидать, считает аналитик.

"Теперь будет война спецназов. Наш спецназ будет пытаться ликвидировать эти группы, а они будут пытаться охотиться на нашей территории", — заявил Жданов.

Он отметил, что определить, где находится такая система как HIMARS, очень тяжело.

Эта установка — одна из последних разработок, которая создавалась под высокую манёвренность. Поэтому у неё один пакет, её можно перевозить самолётом С-130, и за счёт колёсного хода у неё очень высокая манёвренность, пояснил украинский эксперт.