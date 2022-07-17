Военный эксперт Орлов: ВС РФ могли купить HIMARS из-за новых ракет

Командующие российской армией могли бы согласиться на покупку РСЗО HIMARS, чтобы нанести репутационный удар по ВСУ и самолюбию США. При этом в самой установке нет ничего такого, что представляло бы интерес для вооружённых сил России и ВПК, считает военный эксперт Владимир Орлов.

По его мнению, с военной точки зрения единственное, что могло бы интересовать Россию в РСЗО HIMARS, — это новые ракеты. Однако современные снаряды были только недавно приняты на вооружение США, и их американцы вряд ли передали Киеву, заметил эксперт в беседе с "ПолитРоссией".

Он пояснил, что от обычного боекомплекта HIMARS эти снаряды отличает то, что они имеют спутниковое наведение. Это могло бы представлять интерес для российских военных, предположил Орлов.

Однако технические решения, при помощи которых была создана эта РСЗО, чем-то новым для России не будут, технологии этой системы известны и опробованы давно, пояснил специалист.

По его словам, ВС РФ действительно могли купить HIMARS у коррумпированных командиров ВСУ с целью нанести удар по их репутации и сыграть на самолюбии США. Но установка сама по себе интереса не представляет, заключил собеседник издания.