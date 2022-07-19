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Подоляка: США и Британия "спрыгнут" с помощи ВСУ, прикрывшись Славянском

Силовые структуры

Запад, ведомый США, готовится к прекращению военной помощи Киеву под удобным предлогом.

Подоляка: США и Британия "спрыгнут" с помощи ВСУ, прикрывшись Славянском

Об этом сообщил журналист и военный блогер Юрий Подоляка.

Киевская власть получила ультиматум от США и Британии — в случае потери города Славянска финансирование ВСУ будет прекращено. У Джозефа Байдена копятся свои проблемы — поездка на Ближний Восток провалена, внутренние проблемы нарастают, а осенние промежуточные выборы Демократическая партия не выиграет. У Лондона ситуация не лучше: лояльного Киеву премьер-министра Бориса Джонсона "ушли в отставку", отметил эксперт.

"Помогать Украине Байден не сможет. И, естественно, чтобы красиво спрыгивать с этой помощи, они говорят: "Это не мы бросили, а Украина виновата". И начинает подниматься эта тема Славянска. У Джонсона ситуация еще более аховая: он уходит в отставку, а новый премьер будет смотреть на помощь Украине с оглядкой, потому что британское общество понимает: ухудшение их жизни напрямую связано с Украиной", — подчеркнул обозреватель.

Запад сегодня выбирает самый удобный предлог для минимизации помощи Украине, и режим Зеленского "сдают". Помимо Славянска, Киеву припомнят продажу натовского оружия, многие образцы которого попали к РФ. Но, конечно, какая-то помощь Незалежной со стороны Запада сохранится — без нее киевский режим полностью обречен, отмечает Подоляка.

"Когда Славянск падет, могут поставить вопрос: поставки вооружений неэффективны, вы не умеете ими пользоваться и продаете их — мы будем сворачивать помощь. Понятно, что сворачивание помощи — это сразу обрушение режима. Поэтому полного сворачивания не будет", — подытожил аналитик в эфире "Время покажет".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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