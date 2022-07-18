Захарова ответила Боррелю, что эффект от санкций уже почувствовали все регионы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила главе евродипломатии Жозепу Боррелю и подчеркнула, что тот не осведомлен о последствиях антироссийских санкций Евросоюза.

Российский дипломат прокомментировала высказывание чиновника о том, что он хотел бы дождаться эффекта от ограничительных мер. Захарова считает, что эффект от западных санкций моментально почувствовали на себе жители других регионов мира.

Санкции повлияли на жителей Европейского Союза, Азии, Африки и других отдалённых регионов планеты, отметила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

А граждане ЕС безо всякого "ожидания" сразу же ощутили санкции "против России".