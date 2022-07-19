Кадыров: военные ВСУ убегают с поля боя, выкрикивая фразу "Тикаем, пацаны!"

Среди украинских военных, покидающих места сражений, широко распространился боевой клич "Тикаем, пацаны!". Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, под натиском чеченский подразделених и других российских силовых структур боевики ВСУ часто "пускаются в бегство" и оставляют на своих позициях различные трофеи в виде военной техники и боеприпасов.

"Клич "Тикаем, пацаны!" стал широко распространяться", — подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что украинских националистов, которые пытаются убежать от ВС РФ, всё равно ждёт "час расплаты" за издевательства над мирными жителями Донбасса. Как пояснил глава Чечни, российская армия "настигнет" всех солдат ВСУ, замешанных в преступлениях на территории ДНР и ЛНР.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские нацбатальоны поджигают поля с зерном, чтобы спровоцировать Вооружённые силы России на ответ.