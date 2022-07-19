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Минобороны: ВСУ и нацбаты поджигают поля с зерном, чтобы спровоцировать ВС РФ

Силовые структуры

Националистические батальоны и украинская армия поджигают поля с зерновыми, чтобы спровоцировать российских военных на ответ, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны: ВСУ и нацбаты поджигают поля с зерном, чтобы спровоцировать ВС РФ

По словам генерал-полковника, для этого украинская сторона использует вертолёты и артиллерию. Так, согласно информации, инциденты происходят в:

  • Запорожской,
  • Николаевской,
  • Харьковской,
  • Херсонской областях.

"Военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолётов и артиллерии", — пояснил Мизинцев.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что ВСУ артиллерию и РСЗО на территории зернохранилищ посёлка Калиновка Бахмутского района, откуда ведут обстрел, провоцируя российскую сторону на ответные действия.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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