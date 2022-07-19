Минобороны: ВСУ и нацбаты поджигают поля с зерном, чтобы спровоцировать ВС РФ

Националистические батальоны и украинская армия поджигают поля с зерновыми, чтобы спровоцировать российских военных на ответ, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, для этого украинская сторона использует вертолёты и артиллерию. Так, согласно информации, инциденты происходят в:

Запорожской,

Николаевской,

Харьковской,

Херсонской областях.

"Военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолётов и артиллерии", — пояснил Мизинцев.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что ВСУ артиллерию и РСЗО на территории зернохранилищ посёлка Калиновка Бахмутского района, откуда ведут обстрел, провоцируя российскую сторону на ответные действия.