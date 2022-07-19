Марочко: ВСУ могут начать применять ракеты с дальностью до 300 километров

В ближайшее время Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут начать использовать ракеты с дальностью поражения до 300 километров. Такое мнение выразил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он напомнил: недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ждёт от США ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS повышенной дальности.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, ВСУ уже начали получать новые снаряды для американских систем, которые "отправляются гораздо дальше, чем это было в начале".

"Судя по всему, в ближайшее время украинские боевики могут продемонстрировать действие более дальнобойных ракет", — указал Марочко.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Россия перебросила на освобождённые территории Украины порядка 200 бойцов спецназа для поиска и уничтожения американских РСЗО HIMARS.