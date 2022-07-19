Бойцы ЛНР ведут огонь по позициям украинских военных в районе Соледара

Военнослужащие Народной милиции ЛНР открыли огонь по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Соледара на территории ДНР.

Бойцы ЛНР ведут борьбу с подразделениями ВСУ с помощью самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

"Передвигаемся, перемещаемся, на одном месте не стоим", — отметил военный Народной милиции ЛНР в беседе с агентством.

Кроме того, он подчеркнул: бойцы ДНР участвовали в освобождении Луганской Народной Республики, поэтому военнослужащие ЛНР теперь помогают им бороться с украинскими националистами.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы РФ и ЛДНР перекрыли все основные пути отхода украинских боевиков из Соледара и Северска. По его словам, союзные войска установили контроль над большей частью дорог.