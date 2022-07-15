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Союзные силы взяли под контроль все пути отхода ВСУ из Соледара и Северска

Силовые структуры

ВС РФ вместе с силами Донбасса взяли под контроль все пути отхода националистов из Соледара и Северска.

Союзные силы взяли под контроль все пути отхода ВСУ из Соледара и Северска

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя НМ ЛНР Андрея Марочко.

"Мы контролируем большую часть дорог, но есть еще грунтовые, которые мы из-за рельефа местности... Частично контролируем при помощи средств объективного контроля. Они полностью все в зоне огневого поражения", — заявил ополченец.

По его словам, украинские боевики еще могут выйти из Северска, однако лишь малыми группами и только к Соледару.

"Рельеф местности еще позволяет более-менее скрытно отходить, но говорить о безопасном отходе уже не стоит, потому что мы контролируем большую часть логистики в районе данного населенного пункта", — подчеркнул Марочко.

Киев сегодня принял решение о поэтапном выходе из Северска. По уточнению первого замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, сейчас зачищаются восточные районы города.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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