ВС РФ вместе с силами Донбасса взяли под контроль все пути отхода националистов из Соледара и Северска.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя НМ ЛНР Андрея Марочко.
"Мы контролируем большую часть дорог, но есть еще грунтовые, которые мы из-за рельефа местности... Частично контролируем при помощи средств объективного контроля. Они полностью все в зоне огневого поражения", — заявил ополченец.
По его словам, украинские боевики еще могут выйти из Северска, однако лишь малыми группами и только к Соледару.
"Рельеф местности еще позволяет более-менее скрытно отходить, но говорить о безопасном отходе уже не стоит, потому что мы контролируем большую часть логистики в районе данного населенного пункта", — подчеркнул Марочко.
Киев сегодня принял решение о поэтапном выходе из Северска. По уточнению первого замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, сейчас зачищаются восточные районы города.
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