Бобков: угрозы Киева уничтожить ЧФ РФ и "отвоевать" Крым — клоунада

Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков назвал "клоунадой" и "агонией" угрозы Киева уничтожить ЧФ РФ и "отвоевать" полуостров.

По его словам, Черноморский флот враги хотели уничтожить всё время, но пройдя через столетия, он лишь укреплялся.

"Любые прожекты и высказывания, звучащие из уст киевских политиков, иначе как клоунадой, агонией назвать сложно. О том, что Черноморский флот России не должен существовать, столетиями говорили куда более состоятельные политики, чем любой современный украинский клоун", — отметил зампреда Госсовета Республики.

И даже, когда Флот был под угрозой исчезновения, РФ сделала всё, чтобы он возродился, подчеркнул в интервью изданию NEWS.ru Бобков.

Накануне в МО Украины пригрозили уничтожить ЧФ РФ и "отвоевать" Крым. В ведомстве также заявили, что Москва "должна отказаться от Крыма, если хочет продолжить существовать как государство".