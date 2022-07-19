Перенджиев: боевые действия на Украине обнаружили преимущество оружия РФ

По словам военного аналитика Александра Перенджиева, эффективные действия российских военных на Украине лучше всяких слов показывают, что российское оружие превосходит западное по многим показателям.

В разговоре с ФАН Перенджиев напомнил о ликвидации военными РФ американской системы HIMARS, отметив, что это хорошо, однако важно получить хотя бы одну такую установку в целом и нетронутом виде, чтобы как следует изучить её технические характеристики. Понимание принципов работы HIMARS позволит российским военным "выключать всё это в случае необходимости", уверен Перенджиев. Аналитик добавил, что знание этого вида оружия даст ВС РФ возможность подключить системы радиоэлектронной борьбы, чтобы более эффективно противостоять противнику.

Перенджиев призвал смотреть на этот вопрос шире, заверив, что знание натовского вооружения позволит не только ускорить демилитаризацию Украины, но и укрепить позиции России в политическом и стратегическом плане. Эксперт уверен, что это поможет России лучше защитить свою территорию.

По словам Перенджиева, до нынешнего времени российским военным не доводилось иметь дело непосредственно с оружием НАТО, а тут сложилась ситуация из разряда "не было бы счастья, да несчастье помогло", когда армия РФ получила возможность перейти в этом плане от теории к практике.

"Успехи нашего вооружения на линии фронта отразится на геополитическом положении как России, так и коллективного Запада. Это уже победа оружия Москвы, что серьезно бьет по лидерству Вашингтона и повышает нашу роль и привлекательность у других государств. Больше будет желающих с нами дружить и особенно осуществлять техническое сотрудничество", — резюмировал Перенджиев.