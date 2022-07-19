Fox News: никакие деньги или оружия не помогут Украине победить Путина

Никакое оружие США не может Киеву помочь победить Россию.

Об этом в статье для Fox News сообщила экс-сотрудник разведки США Ребекка Коффлер.

"Нет ни денег, ни вооружений, которых хватило бы Украине для победы. Потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской. Хотя украинский лидер продемонстрировал исключительный талант, чтобы заручиться поддержкой всего западного мира, заявленные им военные цели нереалистичны”, — заявила бывшая разведчица.

Она утверждает, что американский президент Джозеф Байден просчитался, предложив киевскому режиму неиссякаемую военную помощь, не попросив Владимира Зеленского обозначить цели.

Вашингтон выделил 54 млрд долларов и опустошил собственные склады оружия и боеприпасов, однако всё это не привело к каким-то результатам, подытожила Коффлер.

Более того, политика президента США помогла Владимиру Путину углубить связи и с противниками Штатов: Ираном, Китаем и Северной Кореей, так и с их традиционными союзниками, такими как Саудовская Аравия. Команда Байдена обнаружила непонимание фундаментального правила стратегии — не сближать врагов и отталкивать союзников, пишет эксперт.

Некомпетентная политика Джо Байдена вредит США, а между тем Путин завоюет Украину любой ценой, подытожила автор статьи.