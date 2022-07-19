Ракеты для американской реактивной системы залпового огня HIMARS дальностью до 300 километров уже доставлены на Украину.
Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине", — отметил силовик, комментируя недавнее заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о поставках ракет дальностью до 300 километров.
Басурин подчеркнул, что после заявлений о поставках снарядов дальностью до 70 километров были найдены обломки от ракет дальностью 110-120 километров.
"Если они сейчас заявляют 150-180 километров, и может быть, 300 километров, значит, они уже есть", — подытожил он.
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Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.