Басурин: ракеты для HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину

Ракеты для американской реактивной системы залпового огня HIMARS дальностью до 300 километров уже доставлены на Украину.

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине", — отметил силовик, комментируя недавнее заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о поставках ракет дальностью до 300 километров.

Басурин подчеркнул, что после заявлений о поставках снарядов дальностью до 70 километров были найдены обломки от ракет дальностью 110-120 километров.

"Если они сейчас заявляют 150-180 километров, и может быть, 300 километров, значит, они уже есть", — подытожил он.