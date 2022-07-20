Рожин: боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против ВС РФ

Поучаствовав в боевых действиях, понеся тяжелые потери, боевики ВСУ не хотят выполнять приказы командования и брать в руки оружие.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

В МО РФ уже сообщили, что свыше двухсот националистов 226 батальона "Кракен" отказались выполнять приказ Киева по выдвижению к Краматорску. Из-за этого даже началась перестрелка, в результате которой были застрелены 6 боевиков.

Минобороны РФ подчёркивает, что сегодня в рядах ВСУ замечено резкое увеличение конфликтов с применением оружия, а воевать с ВС РФ у бандеровцев больше желания нет.

Формирования эти создавались, в основном, для карательных действий и использовались для борьбы с нелояльными. Но побывав на фронте и понеся тяжёлые потери, батальон "Кракен" моментально превратился в небоеспособное подразделение, отметил аналитик.

"Некоторые попали в плен, многие были убиты. Соответственно, потери вызывают определенную деморализацию личного состава", — подчеркнул Рожин.

По его словам, такие же конфликты нередки и в других частях — в теробороне или у резервистов ВСУ, которые наотрез отказываются выдвигаться на фронт.

Пробыв несколько дней под огнем, националисты требуют артподдержки, ротации и просят их отправить служить куда-нибудь за Западную Украину,

в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.