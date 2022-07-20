Танкисты из российской дивизии угнали украинский танк прямо с поля боя

Пятьдесят пехотинцев ВСУ и четыре танка попытались сбить с позиций донецких резервистов. Однако они выстояли и разгромили противника в жестоком бою. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

По словам репортёра, бой шёл пять часов. Резервисты, опасаясь, что враг захватит позиции, вызвали огонь на себя. Они сожгли два танка, один остановили огнём и захватили в плен командира экипажа.

Журналист отметил, что при этом они маневрировали огнём, смещались по флангу, били украинские танки в борт и стреляли из АГС-17 с закрытых позиций.

"А ребята, буряты и калмыки, — русские танкисты, — под огнём противника, там же, угнали заглохший вражеский танк. Последний, четвёртый танк, отступающий, сжёг наш ударный коптер", — сообщил военкор в своём Telegram-канале.