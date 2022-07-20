Хёрбст: "Лучше победить Путина на Украине, чем в Прибалтике"

США с альянсом НАТО должны поставлять киевскому режиму ещё больше вооружения, чтобы Украина победила Россию на поле боя.

Об этом в эфире сообщил бывший американский посол на Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Хёрбст.

По его словам, для Вашингтона лучше, чтобы бои шли "в Киеве", а не в Вильнюсе или Риге.

"Главная задача сейчас для США, для НАТО — это помочь Украине победить на поле битвы. Для этого нам нужно посылать еще оружия, более передовое, а не только артиллерию, которое может уничтожить цели на дальности от ста километров и дальше. Мы должны посылать Украине танки, ракеты против самолётов, ракеты противокорабельные, беспилотники с настоящей дальностью", — заявил американский эксперт.

Он отметил, что сейчас Штаты это делают медленно. Однако, если Киев получит всё оружие, которое просит, то "он победит на поле боя и наступит день для переговоров".

"Для США это важно тоже. Потому что Путин собирается наносить удары не только по Украине, но и по НАТО. Лучше победить Путина на Украине, чем в Прибалтике", — подытожил Хёрбст.