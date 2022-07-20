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The Washington Post: приоритет НАТО — наращивание поставок РСЗО HIMARS Украине

Силовые структуры

В ближайшие месяцы Североатлантический альянс намерен нарастить поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Украине. Об этом пишет The Washington Post.

The Washington Post: приоритет НАТО — наращивание поставок РСЗО HIMARS Украине

По информации издания, страны НАТО хотят "закрепить недавние успехи" украинской армии. В статье сказано, что в летний и осенний периоды планируется увеличить количество РСЗО HIMARS на украинских территориях. Как пояснил источник газеты, политики в США и ЕС требуют ускорить производство военной техники на оборонных предприятиях.

"Раньше Пентагон опасался передавать Киеву РСЗО HIMARS из-за неуверенности в том, что украинские солдаты смогут применять их в бою", — отмечается в материале.

Однако сейчас в США считают, что эти системы позволяют улучшать положение ВСУ на передовых направлениях, подчёркивает WP.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву понадобятся 50 РСЗО HIMARS, чтобы остановить ВС РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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