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Резников: Киеву нужны 50 HIMARS, чтобы остановить РФ, а сотня — для наступления

Силовые структуры

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для успешной обороны ВСУ, Киеву необходимо 50 американских РСЗО HIMARS, а для того, чтобы украинские военные пошли в контрнаступление, сотни "будет достаточно".

Резников: Киеву нужны 50 HIMARS, чтобы остановить РФ, а сотня — для наступления

Кроме HIMARS, по словам Резников, Киеву нужны дополнительные:

  • БПЛА,
  • бронетранспортёры,
  • БМП.

"Учитывая, что наша активная линия фронта составляет почти 2,5 тысячи километров — это как расстояние между Варшавой и Барселоной — для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем", — заявил глава Минобороны Незалежной, имея в виду ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS и РСЗО М270, на дискуссии Атлантического совета.

По словам Резникова, западным партнёрам необходимо как можно скорее направить вооружение Киеву, около 100 РСЗО и остальную технику, чтобы Украина могла перейти к фазе контрнаступления.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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