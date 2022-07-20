Минобороны Литвы: Вильнюс собирается поставить ВСУ бронетранспортёры М113 и М577

Власти Литвы планируют в ближайшем будущем отправить на Украину бронетранспортёры М113 и М577. Об этом рассказали представители Минобороны республики.

"Также Вильнюс предоставит амуницию, необходимую для дополнительной подготовки", — написали на официальном сайте военного ведомства.

Вместе с этим в министерстве предложили помочь с организацией учений для солдат ВСУ. По информации МО, литовские власти собираются отправить около 10 тренеров в Британию. На территории этой страны, скорее всего, состоится обучение 10 тысяч украинских военных, пояснили представители ведомства.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок напомнил, что американские военные называют БТР М113 "алюминиевым гробом".