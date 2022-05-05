Сивков: США планируют передать Украине устаревшие БТР М113

Вашингтон заявил о готовности поставить на Украину американские бронетранспортёры М113. Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал решение США и отметил, что данные боевые машины были разработаны в середине прошлого века. Американские БТР активно использовались во времена Вьетнамской войны, в результате чего машины были признаны несоответствующими требованиям армии США.

Сивков подчёркивает, что готовность направить на Украину устаревшую военную технику в очередной раз доказывает то, что западные страны снабжают ВСУ далеко не "передовым вооружением НАТО".