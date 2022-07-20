Кизеветтер: в ФРГ планируют передать ВСУ 20 танков Leopard 2 в 2023 году

Украина продолжает призывать коллективный Запада к поставкам новых тяжёлых вооружений. Если раньше это были ПТРК "Джавелин", ПЗРК "Стингер", БПЛА "Байрактар", гаубицы М777 и ракеты "Гарпун", то сейчас речь идёт о РСЗО "Химарс" и танках "Леопард 2".

Представитель партии Христианских демократов в парламенте Германии Родерих Кизеветтер высказался по поводу поставок для нужд ВСУ немецких "Леопардов", пишет "Военное обозрение":

"Сегодня у нас принято решение поставить Украине 20 танков Leopard 2. С апреля будущего года мы будем поставлять по одному танку ежемесячно сначала, до октября. А потом по три танка до конца год".

Парламентарий сообщил, что Украине уже было передано порядка 300 танков, основная масса из которых — Т-72.