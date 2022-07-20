Украина продолжает призывать коллективный Запада к поставкам новых тяжёлых вооружений. Если раньше это были ПТРК "Джавелин", ПЗРК "Стингер", БПЛА "Байрактар", гаубицы М777 и ракеты "Гарпун", то сейчас речь идёт о РСЗО "Химарс" и танках "Леопард 2".
Представитель партии Христианских демократов в парламенте Германии Родерих Кизеветтер высказался по поводу поставок для нужд ВСУ немецких "Леопардов", пишет "Военное обозрение":
"Сегодня у нас принято решение поставить Украине 20 танков Leopard 2. С апреля будущего года мы будем поставлять по одному танку ежемесячно сначала, до октября. А потом по три танка до конца год".
Парламентарий сообщил, что Украине уже было передано порядка 300 танков, основная масса из которых — Т-72.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.