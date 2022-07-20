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МК: Украине не хватит РСЗО HIMARS из США, чтобы остановить СВО РФ

Силовые структуры

На авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 июля прошла четвёртая встреча министров обороны западных стран. Участие приняли 50 государств. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что необходимо приложить усилия для долгосрочной помощи Украине, так как СВО на данный момент находится в решающей стадии.

МК: Украине не хватит РСЗО HIMARS из США, чтобы остановить СВО РФ

Однако анонсированная "помощь" Киеву не похожа на долгосрочную, пишет "МК". Обещанные поставки нескольких единиц РСЗО HIMARS не смогут помочь ВСУ в контрнаступлении и переломить ход СВО. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что для оказания сопротивления ВС России, необходимо 50 РСЗО, как минимум, а для контрнаступления — 100 HIMARS.

Однако Остин обещает поставить для нужда ВСУ ЗРК NASAMS, снаряды для артиллерии с точной наводкой и тактические транспортные средства, сообщает источник. Но и это вооружение не сможет изменить ход спецоперации, считает автор статьи.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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