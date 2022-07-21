ВС России начали применять усиленные барражирующие "Ланцеты" против ВСУ

Военные России для уничтожения украинской пехоты и легкобронированной техники начали применять на Украине модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной боевой частью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания рассказал, что новые "Ланцеты" обладают увеличенной продолжительностью полёта — в один час. А их боевая часть составляет более пяти килограмм, что больше, чем у базовой версии дрона минимум на два килограмма.

Источник добавил также, что у "Ланцета" есть функция предконтактного подрыва. То есть осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники.

Ранее сообщалось, что военные армии России впервые применили российские электромагнитные комплексы "Ступор" в рамках специальной военной операции.