ВС России впервые применили на Украине электромагнитные комплексы "Ступор"

В ходе специальной военной операции на Украине военные армии России впервые применили российские электромагнитные комплексы "Ступор". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, электромагнитные "ружья", предназначенные для борьбы с беспилотниками, были впервые успешно применены против украинских дронов и показали высокую эффективность и удобство в использовании.

"Ступор" глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником с помощью наведения прицела на объект и простого нажатия на кнопку, объяснил собеседник агентства принцип работы электронного оружия. После этого украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.

Надобность в переносных антидронах появилась в связи с тем, что ВСУ применяют большое количество беспилотных летательных аппаратов и различных коптеров, добавил источник.

При этом он не уточнил, где именно применяется подобная техника, но отметил, что она успешно используется на западе ДНР. Официальной информацией на этот счет пока нет.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что российские военные могут испытать на Украине боевой лазер "Задира".