Российские снайперы впервые применили на Украине дальнобойную винтовку "Сумрак"

В ходе специальной военной операции на Украине российскими военными была впервые применена самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С "Сумрак". Её использовали снайперы под Киевом и Харьковом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, разработанный в России "Сумрак" обладает сочетанием достоинств. Это мощные патроны, крупный калибр и высокая точность стрельбы на сверхдальние расстояния.

Собеседник издания добавил, что винтовка при этом довольно тяжёлая и патроны для неё стоят достаточно дорого. К тому же достать их сложно, особенно в условиях боевых действий.

Российские снайперы использовали "Сумрак" под Киевом и Харьковом, но не очень часто, поскольку условия местности не всегда были подходящими для её нормальной работы на дальние расстояния, пояснил источник агентства.

Отметим, официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее также появилось сообщение о том, что ВС России начали применять усиленные барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения украинской пехоты и техники.