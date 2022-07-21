Российское министерство обороны показало боевую работу уникальных миномётов 2С4 "Тюльпан". Мощное орудие калибром 240-мм не имеет аналогов в мире.
Ранее появлялась информация, что самоходные миномёты "Тюльпан" использовались при освобождении Северодонецка. С их помощью удалось разрушить мост, связывающий населённый пункт с Лисичанском. Это затруднило отход боевиков украинских вооруженных формирований.
Внушительный калибр миномёта позволяет уничтожать объекты с высокой степенью защищённости, перед которыми пасуют другие артиллерийские орудия. "Тюльпан" успешно применяется для уничтожения замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
По словам командира батареи минометов, их целями являются украинские склады с боеприпасами, долговременные огневые точки противника и боевая легкобронированная техника.
В отличие от обычных пушек, миномёт обладает большей кучностью стрельбы, хотя и уступает им в дистанции поражения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.