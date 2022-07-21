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Минобороны РФ показало работу миномётов "Тюльпан", не имеющих аналогов в мире

Силовые структуры

Российское министерство обороны показало боевую работу уникальных миномётов 2С4 "Тюльпан". Мощное орудие калибром 240-мм не имеет аналогов в мире.

Самый мощный в мире миномет «Тюльпан»

Ранее появлялась информация, что самоходные миномёты "Тюльпан" использовались при освобождении Северодонецка. С их помощью удалось разрушить мост, связывающий населённый пункт с Лисичанском. Это затруднило отход боевиков украинских вооруженных формирований.

Внушительный калибр миномёта позволяет уничтожать объекты с высокой степенью защищённости, перед которыми пасуют другие артиллерийские орудия. "Тюльпан" успешно применяется для уничтожения замаскированных укрепленных позиций ВСУ.

По словам командира батареи минометов, их целями являются украинские склады с боеприпасами, долговременные огневые точки противника и боевая легкобронированная техника.

В отличие от обычных пушек, миномёт обладает большей кучностью стрельбы, хотя и уступает им в дистанции поражения.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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