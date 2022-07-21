Боевики ВСУ минируют Харьковскую область "подлыми минами" из РСЗО

Украинские националисты посредством реактивных систем залпового огня минируют населённые пункты Харьковской области "подлыми минами" ПФМ-1.

Боеснаряды под названием "Лепесток" наносят человеку тяжелые увечья ног, а ребёнка могут и убить.

РИА Новости сообщило, что каратели ВСУ проводят дистанционное минирование Харьковщины противопехотными фугасными минами.

"Целые "плантации" этих смертельно опасных устройств разбросаны прямо у российской границы со стороны Харьковской области в районе с. Избицкое. Как рассказали бойцы одного из полков резервистов ЛНР, дистанционное минирование с помощью РСЗО украинские боевики применяют постоянно", — заявило издание.

В союзных войсках рассказали, что ПФМ-1 солдаты ещё называют "подлой миной", из-за того, что камуфлированный пластиковый корпус и маленький размер делают её незаметной в любой среде. "Лепесток" очень часто наносит тяжёлые увечья нижних конечностей.