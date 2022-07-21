Новый глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что им "жизненно важно сломать хребет" России.
Правда, сделать они это хотят при помощи Запада.
"Эстония должна с помощью западного сообщества сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности", — приводит слова министра сайт эстонского внешнеполитического ведомства.
Также он отметил, что поражение РФ для Эстонии является целью "номер один, номер два и номер три".
Ранее председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал инициативу главы МИД Эстонии о запрете россиянам и белорусами, живущим в Эстонии, владеть оружием.
Спикер ГД РФ подчеркнул, что европолитика вышла на "новый уровень деградации" в виде ненависти к собственным гражданам.
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