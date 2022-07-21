В Эстонии пригрозили "сломать" хребет России

Новый глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что им "жизненно важно сломать хребет" России.

Правда, сделать они это хотят при помощи Запада.

"Эстония должна с помощью западного сообщества сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности", — приводит слова министра сайт эстонского внешнеполитического ведомства.

Также он отметил, что поражение РФ для Эстонии является целью "номер один, номер два и номер три".

Ранее председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал инициативу главы МИД Эстонии о запрете россиянам и белорусами, живущим в Эстонии, владеть оружием.

Спикер ГД РФ подчеркнул, что европолитика вышла на "новый уровень деградации" в виде ненависти к собственным гражданам.