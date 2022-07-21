Российская авиация уничтожает западные противокорабельные ракеты "Гарпун" еще на складах. Однако рано радоваться, ведь ВКС РФ их ещё не перехватывали непосредственно во время удара.
Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.
По его словам, хоть союзная армия и уничтожила много противокорабельных "Harpoon", однако главное, чтобы ВМФ РФ не теряли бдительность, а все возможности для этого есть.
"И радиолокационные станции, и системы ПВО, и противокорабельная оборона, и спутники, и беспилотники. Надо следить за тем, что происходит в береговых частях украинских ВС. Если у Киева есть такое угрожающее оружие, надо держать ухо востро", — цитирует издание "Украина.ру" обозревателя.
Пока у ВСУ нет возможностей наносить удары по ЧФ РФ и по Крыму, но если киевский режим попытается это сделать, то центры принятия решений в столице Украины будут реальной целью для крылатых ракет ВС РФ, подытожил Литовкин.
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