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Литовкин: России рано радоваться уничтожению украинских "Гарпунов"

Силовые структуры

Российская авиация уничтожает западные противокорабельные ракеты "Гарпун" еще на складах. Однако рано радоваться, ведь ВКС РФ их ещё не перехватывали непосредственно во время удара.

Литовкин: России рано радоваться уничтожению украинских "Гарпунов"

Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, хоть союзная армия и уничтожила много противокорабельных "Harpoon", однако главное, чтобы ВМФ РФ не теряли бдительность, а все возможности для этого есть.

"И радиолокационные станции, и системы ПВО, и противокорабельная оборона, и спутники, и беспилотники. Надо следить за тем, что происходит в береговых частях украинских ВС. Если у Киева есть такое угрожающее оружие, надо держать ухо востро", — цитирует издание "Украина.ру" обозревателя.

Пока у ВСУ нет возможностей наносить удары по ЧФ РФ и по Крыму, но если киевский режим попытается это сделать, то центры принятия решений в столице Украины будут реальной целью для крылатых ракет ВС РФ, подытожил Литовкин.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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