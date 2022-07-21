Разведка МI-6: "Россия скоро выдохнется, поэтому это шанс для ВСУ нанести удар"

Российские войска скоро выдохнутся, а значит, это реальный шанс для Вооружённых сил Украины нанести быстрый контрудар.

Об этом сообщил глава разведки Великобритании Ричард Мур.

По данным МІ6, армии России будет всё сложнее поддерживать численность личного состава для СВО.

"Я считаю, что они скоро выдохнутся. В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства. Так или иначе им придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар. Их мораль по-прежнему высока, и они начинают получать все больше отличных вооружений", — утверждает британский разведчик.

Украина способна победить в конфликте с Россией, заявил глава МI-6. Он отметил, что после контрударов Киев "напомнит об этом Евросоюзу", который испытывает все более сильное давление из-за будущих холодов и продолжающимся кризисом на энергорынке.